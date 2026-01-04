Баку и Анкара подписали соглашение о поставках 33 млрд куб. м. газа с месторождения Апшерон

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Азербайджан и Турция заключили 15-летнее соглашение о поставках природного газа с месторождения Апшерон в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар.

"Новое соглашение с Азербайджаном было подписано 2 января 2026 года о поставках 33 млрд кубометров природного газа. Газ будет поставляться с месторождения Апшерон в Каспийском море в объеме 2,25 млрд кубических метров в год в течение 15 лет", - заявил Байрактар в эфире турецкого телеканала 7.

Он добавил, что реализация этого соглашения начнется в 2029 году и продолжится до 2040-х годов.

"Используя нашу существующую инфраструктуру, мы будем поставлять этот газ в нашу страну по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум", - заявил глава Минэнерго Турции.

Байрактар добавил, что благодаря долгосрочным соглашениям и стратегии диверсификации Турция обеспечила безопасность поставок энергоресурсов и продолжит поставлять газ по конкурентоспособным ценам.

Месторождение "Апшерон" находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Разработкой месторождения занимается Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км. По первоначальной оценке, запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата. Газ, добываемый в рамках первого этапа, предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.

Как сообщалось, добыча первого газа в рамках второго этапа разработки месторождения Апшерон планируется на конец 2028 - начало 2029 года.

Проект обеспечит добычу как минимум 4,5 млрд куб. м газа в год (по итогам двух стадий освоения месторождения - ИФ). В рамках первой фазы добывается 1,5 млрд куб. м.

О получении первого газа на Апшероне TotalEnergies и ГНКАР объявили 10 июля 2023 года. В 2024 году добыча в рамках первого этапа вышла на пиковый уровень в 1,5 млрд куб. м.

Первоначально в проекте в равных долях участвовали ГНКАР и TotalEnergies. Затем в августе 2023 года появился третий участник - национальная нефтяная компания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) приобрела у ГНКАР и TotalEnergies по 15%.

В настоящее время в Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз.