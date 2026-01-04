Эрдоган и саудовский кронпринц обсудили урегулирование в Йемене, Сомали и Газе

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили по телефону урегулирование конфликтов в Йемене, Сомали и секторе Газа, сообщает в воскресенье газета Turkiye Today.

По ее данным, Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следит за развитием событий в Сомали и Йемене, подчеркнув, что сохранение территориальной целостности обеих стран по-прежнему имеет решающее значение для региональной стабильности.

Президент Турции выразил готовность Анкары внести свой вклад в усилия, направленные на сближение конфликтующих сторон в Йемене.

Также Эрдоган обратил внимание на ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, отметив, что условия ухудшились с наступлением зимы. По его словам, Турция продолжает работать над достижением постоянного прекращения огня в палестинском анклаве и его восстановлением.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул приверженность Турции к углублению сотрудничества с Саудовской Аравией.

Накануне Саудовская Аравия положительно откликнулась на просьбу провести конференцию о судьбе Юга Йемена в Эр-Рияде.