Лукашенко дал позитивную оценку сотрудничеству с РФ в 2025 году, но хочет прироста

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал позитивную оценку развитию сотрудничества с Россией по итогам 2025 года.

"Это наше основное направление", - заявил президент на встрече с послом Белоруссии в России Александром Рогожником.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что, несмотря на рост торговли, намеченный план выполнен не в полной мере.

"Вроде бы в целом мы там обеспечиваем прирост. И учитывая, откровенно говоря, как в Беларуси и России складываются дела, то 102,5% - под 103% - это вроде бы неплохо. Но план у нас был 105%. Мы видим проблемы. У нас проседание по промышленности", - сказал Лукашенко.