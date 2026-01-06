В Венесуэле заявили, что стрельба в Каракасе связана с дронами, летающими без разрешения

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Министерство связи и информации Венесуэлы заявило, что полиция открыла огонь по беспилотникам, которые "летали без разрешения", сообщает телеканал CNN.

"Никаких столкновений не произошло, и во всей стране царит полное спокойствие", - заявили телеканалу в министерстве.

Кто мог управлять беспилотниками, не уточняется.

Вечером в понедельник ряд СМИ сообщили о стрельбе в столице Венесуэлы возле президентского дворца Мирафлорес.