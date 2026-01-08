Трамп обсудил с президентом Колумбии ситуацию с наркотиками и "другие разногласия"

Президент США намерен в ближайшем будущем принять Петро в Белом доме

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Колумбии Густаво Петро.

"Для меня было большой честью поговорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил, чтобы прояснить ситуацию с наркотиками и другими разногласиями, которые были у нас. Я оценил его звонок и тон и надеюсь на скорую встречу", - написал Трамп в Truth Social.

По словам американского лидера, подготовкой встречи, которая состоится в Белом доме, занимаются госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Колумбии.



