Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq завершил торги в плюсе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе.

Бумаги финансовых и нефтяных компаний, начавших 2026 год на позитивной ноте, заметно подешевели по итогам торгов. Стоимость акций Bank of America Corp. упала на 2,8%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,3%, Wells Fargo - на 2,2%, Morgan Stanley - на 1,6%, Goldman Sachs Group Inc. - на 1,5%.

Капитализация ConocoPhillips снизилась на 3,3%, Exxon Mobil Corp. - на 2,1%, Chevron Corp. - на 0,9%.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил, что эта страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи. В среду стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

Кроме того, США задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, следовавший под российским флагом. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала танкер судном "теневого флота Венесуэлы", которое перевозило подсанкционную нефть.

Эксперты предупреждают о риске усиления турбулентности финансовых рынков в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы, а также риторикой Трампа в отношении Гренландии.

Котировки бумаг оборонных компаний США упали после нападок американского президента на представителей сектора. Трамп написал в соцсети Truth Social, что компании недостаточно быстро производят вооружение, пообещав заблокировать выплату ими дивидендов и обратный выкуп акций. Рыночная стоимость Lockheed Martin Corp. упала на 4,8%, Northrop Grumman Corp. - на 5,5%, RTX Corp. - на 2,5%.

Кроме того, Трамп заявил, что США должны запретить крупным институциональным инвесторам покупать дома на одну семью, чтобы сделать жилье для американцев более доступным. На этом фоне подешевели бумаги крупных инвесторов в жилую недвижимость Blackstone Inc. (-5,6%) и Apollo Global Management (-5,5%).

Между тем, акции Nvidia Corp. и Alphabet Inc. подорожали на 1% и 2,4% на информации, что ИИ-стартап Anthropic может быть оценен в $350 млрд в рамках очередного инвестраунда - это существенно выше его сентябрьской оценки ($183 млрд). По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на источники, Anthropic готовится привлечь $10 млрд в ходе инвестраунда.

Статданные, опубликованные в среду, показали рост индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services) США в декабре до максимальных с октября 2024 года 54,4 пункта с ноябрьских 52,6 пункта. Подындекс занятости вырос до 52 пунктов с 48,9 пункта месяцем ранее, поднявшись выше 50 пунктов впервые с мая. Значение индикатора выше этой отметки говорит о росте активности.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в декабре увеличилось на 41 тыс. после снижения на 29 тыс. месяцем ранее, сообщила в среду аналитическая организация ADP.

Между тем, отчет министерства труда США, основанный на результатах ежемесячного опроса (JOLTS), показал, что число открытых вакансий в стране в ноябре сократилось на 303 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,146 млн, что является минимумом с сентября 2024 года.

Позднее на этой неделе будет опубликован ежемесячный доклад Минтруда о безработице в США.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 0,94% - до 48996,08 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,34% - до 6920,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,16%, составив 23584,27 пункта.

