NYT сообщила, что Хаменеи принял меры на случай попытки США ликвидировать руководство Ирана

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжения на случай, если США попытаются ликвидировать иранское руководство, пишет в воскресенье The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц в Тегеране и на другие источники.

По информации собеседников издания, Хаменеи определил по четыре возможных преемника для всех военачальников и политических руководителей, которых он назначает напрямую. Кроме того, аятолла распорядился, чтобы и те официальные лица, которых назначает не он, тоже подготовили себе по четыре варианта преемников.

Газета утверждает, что еще в прошлом году Хаменеи определил трех человек, которые могут занять его пост в случае его смерти. По мнению The New York Times, среди них, скорее всего, фигурирует один из главных соратников Хаменеи - секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.

"В последние месяцы перечень обязанностей Лариджани постоянно увеличивался", - говорится в статье. В частности, в ней отмечается, что именно он занимался подавлением недавних акций протеста в Иране, активно участвовал в контактах с партнерами Ирана, в частности - с Россией.

The New York Times констатирует, что в такой ситуации президент Ирана Масуд Пезешкиан стал играть менее заметную роль в управлении страной и часто сам открыто признает, что ключевые вопросы решает не он, а Лариджани.

К примеру, недавно Пезешкиан не принимал лично решение о возобновлении работы Интернета в стране, а лишь обратился к Лариджани с рекомендацией рассмотреть такую возможность. А в январе 2026 года, глава МИД Ирана сообщил Пезешкиану, что спецпосланник США Стив Уиткофф хочет возобновить контакты с Тегераном. Однако президент Ирана, по информации собеседников американского издания, тогда ответил, что за разрешением о начале таких контактов нужно обращаться к Лариджани.

Кроме того, источники газеты предположили, что большим влиянием располагают и некоторые другие ключевые соратники Хаменеи: его советник по военным вопросам - бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции Яхья Рахим Сафави, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также глава канцелярии верховного руководителя Али Асгар Хеджази.

Иранская армия, со своей стороны, по данным источников издания, активно готовится на случай боевых действий с США. В частности, военные размещают баллистические ракеты в районе границы с Ираком, а также на юге Ирана.