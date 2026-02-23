Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 февраля

Ракетная атака на Белгород, вручение премии BAFTA, церемония закрытия Олимпиады-2026

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу, повреждена энергетическая инфраструктура. В результате атаки БПЛА пострадала жительница села Пушкарное Яковлевского округа – она получила баротравму и осколочные ранения головы.

- Посольство России в Мексике призвало граждан РФ временно отказаться от поездок в штат Халиско на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после ликвидации лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско".

- Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в понедельник попросит местные компании прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину, если Киев не восстановит транзит по нефтепроводу "Дружба".

- Лидера КНДР Ким Чен Ына переизбрали на пост генсека Трудовой партии Кореи. Решение было принято на IX съезде партии.

- Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что следующий раунд переговоров Ирана и США состоится в Женеве 26 февраля.

- Картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получила шесть наград премии BAFTA, включая призы за лучший фильм, режиссуру, операторскую работу, монтаж.

- В итальянской Вероне прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2026. Организаторы передали флаг следующей стране-хозяйке - Франции, которая примет Олимпиаду в 2030 г.

