Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 февраля

Прощеное воскресенье, Норвегия выиграла ОИ, "Желтые письма" взяли "Золотого медведя" Берлинале

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026. За день до окончания соревнований в ее активе 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград.

- Немецкий фильм "Желтые письма" стал обладателем "Золотого медведя" Берлинале. Награду за лучшую режиссуру получил британец Грант Ги за фильм "Всем нравится Билл Эванс".

- Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день верующие готовятся к Великому посту.

- Самолеты ВВС США за последние двое суток совершили более 30 рейсов с военными грузами на Ближний Восток. Иранский БПЛА совершил очередной полет вблизи авианосца США в Аравийском море.

- Сборная Финляндии по хоккею разгромила Словакию и завоевала бронзу ОИ. Игра закончилась со счетом 6:1.