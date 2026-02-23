Поиск

Посольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат Халиско

На месте происшествия. Мексика, Гвадалахара
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Мексике призвало российских граждан временно отказаться от поездок в штат Халиско на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после ликвидации лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско". Об этом говорится в сообщении дипмиссии в телеграм‑канале.

В представительстве отметили, что гражданам, уже находящимся в регионе, следует соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления, не покидать места проживания без необходимости и учитывать риск возможных нападений. Дипмиссия также рекомендовала внимательно следить за официальными уведомлениями местных властей и строго выполнять вводимые ограничения.

Обострение ситуации последовало за операцией, проведённой Министерством обороны Мексики. Военное ведомство сообщило, что в ходе спецоперации был задержан глава крупнейшего в стране картеля Рубен Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. По данным Минобороны, он скончался от ранений во время транспортировки в Мехико.

После сообщения о его смерти в ряде муниципалитетов Халиско и ещё как минимум семи штатов были зафиксированы поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на сотрудников силовых структур.

Халиско Мексика
Новости

