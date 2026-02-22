Сийярто пообещал блокировать санкции ЕС против РФ, пока Киев не возобновит транзит по "Дружбе"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Будапешт готов блокировать одобрение следующего пакета санкций ЕС против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"На завтрашней встрече глав МИД ЕС планирует принять 20-й пакет санкций. Венгрия его заблокирует", - написал он в соцсети X.

Сийярто пояснил, что "до тех пор, пока Украина не возобновит транзит в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба", мы не допустим принятия важных для Киева решений".

На этой неделе постпреды стран ЕС провели несколько заседаний для согласования пакета санкций. СМИ сообщали, что пока что эта работа не принесла результатов, в том числе, из-за позиции Венгрии и Словакии. Теперь планируется, что санкционный пакет рассмотрят в понедельник, уже на уровне глав МИД ЕС.

В минувшую субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия вслед за Словакией может прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину в ответ на отсутствие поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Ранее Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину.