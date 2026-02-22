Поиск

Сийярто пообещал блокировать санкции ЕС против РФ, пока Киев не возобновит транзит по "Дружбе"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Будапешт готов блокировать одобрение следующего пакета санкций ЕС против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"На завтрашней встрече глав МИД ЕС планирует принять 20-й пакет санкций. Венгрия его заблокирует", - написал он в соцсети X.

Сийярто пояснил, что "до тех пор, пока Украина не возобновит транзит в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба", мы не допустим принятия важных для Киева решений".

В миреОрбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"Читать подробнее

На этой неделе постпреды стран ЕС провели несколько заседаний для согласования пакета санкций. СМИ сообщали, что пока что эта работа не принесла результатов, в том числе, из-за позиции Венгрии и Словакии. Теперь планируется, что санкционный пакет рассмотрят в понедельник, уже на уровне глав МИД ЕС.

В минувшую субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия вслед за Словакией может прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину в ответ на отсутствие поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Ранее Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину.

Украина Дружба Венгрия Петер Сийярто ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сийярто пообещал блокировать санкции ЕС против РФ, пока Киев не возобновит транзит по "Дружбе"

На Солнце пропали все пятна

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 февраля

Иранский БПЛА совершил очередной полет вблизи авианосца США в Аравийском море

 Иранский БПЛА совершил очередной полет вблизи авианосца США в Аравийском море

Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

 Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Фильм "Желтые письма" стал обладателем главной награды Берлинале

Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

 Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"

Axios сообщил, что Трамп рассматривает несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 108 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });