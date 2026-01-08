Поиск

Цены на бриллианты вновь упали в декабре - на 2,3%, за год падение составило 10%

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Индекс цен на бриллианты 1 карат в декабре вновь упал, на этот раз на 2,3%, сообщило специализированное агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI).

Эта позиция включает бриллианты в 1 карат круглой огранки, с цветом от D до H и чистотой от IF до VS2.

Индекс RAPI для бриллиантов весом 0,3 карата упал на 9,3%, и на 6,4% для камней весом 0,5 карата, что в основном отражает снижение цен в Индии. Индекс для бриллиантов весом 3 карата в декабре вырос на 0,3%.

Такая разница в динамике между крупными и мелкими камнями была характерна для 2025 года. Индекс RAPI для бриллиантов весом 1 карат упал на 9,9% за год, индекс для бриллиантов весом 0,3 карата снизился на 20,3%, а для камней 0,5 карата - упал на 26%. В то же время, RAPI для камней весом 3 карата вырос на 0,3%.

Падение цен на бриллианты продолжается с июня, когда на них повлияли опасения из-за повышения импортных пошлин США, избытка менее востребованных позиций и сезонного замедления активности. До этого с февраля по май цены на бриллианты росли.

Во второй половине года коррекция усилилась, что вызвано ситуацией с тарифами США и отходом крупных розничных продавцов от натуральных камней, говорится в пресс-релизе. Отрасль ожидает торгового соглашения между США и Индией, сохраняет осторожность в отношении распространения синтетических камней, продажи De Beers корпорацией Anglo American, высоких цен на золото и санкций в отношении России (российская "АЛРОСА" контролирует треть мировой алмазодобычи).

АЛРОСА De Beers Anglo American США Rapaport
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 8 января

Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

 Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны

 Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны

Вэнс заявил, что захваченный США танкер Marinera лишь притворялся российским

Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

 Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

 Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

 Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

Захваченный США танкер под российским флагом направляется в Великобританию
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 105 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8078 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });