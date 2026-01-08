Цены на бриллианты вновь упали в декабре - на 2,3%, за год падение составило 10%

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Индекс цен на бриллианты 1 карат в декабре вновь упал, на этот раз на 2,3%, сообщило специализированное агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI).

Эта позиция включает бриллианты в 1 карат круглой огранки, с цветом от D до H и чистотой от IF до VS2.

Индекс RAPI для бриллиантов весом 0,3 карата упал на 9,3%, и на 6,4% для камней весом 0,5 карата, что в основном отражает снижение цен в Индии. Индекс для бриллиантов весом 3 карата в декабре вырос на 0,3%.

Такая разница в динамике между крупными и мелкими камнями была характерна для 2025 года. Индекс RAPI для бриллиантов весом 1 карат упал на 9,9% за год, индекс для бриллиантов весом 0,3 карата снизился на 20,3%, а для камней 0,5 карата - упал на 26%. В то же время, RAPI для камней весом 3 карата вырос на 0,3%.

Падение цен на бриллианты продолжается с июня, когда на них повлияли опасения из-за повышения импортных пошлин США, избытка менее востребованных позиций и сезонного замедления активности. До этого с февраля по май цены на бриллианты росли.

Во второй половине года коррекция усилилась, что вызвано ситуацией с тарифами США и отходом крупных розничных продавцов от натуральных камней, говорится в пресс-релизе. Отрасль ожидает торгового соглашения между США и Индией, сохраняет осторожность в отношении распространения синтетических камней, продажи De Beers корпорацией Anglo American, высоких цен на золото и санкций в отношении России (российская "АЛРОСА" контролирует треть мировой алмазодобычи).