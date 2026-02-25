Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 25 февраля

Обращение Трампа к Конгрессу, крушение истребителя F-16 в Турции, расширение санкционных списков США в отношении РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к Конгрессу сообщил, что добыча нефти в стране выросла более чем на 600 тыс. баррелей в день. Америка также получила около 80 млн баррелей нефти от Венесуэлы.

- Трамп заявил, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но предпочел бы решить проблему дипломатическим путем. Он также сообщил, что Иран работает над ракетами, способными долететь до США.

- Минфин США включил в санкционные российские списки еще три организации и четырех физлиц из-за угроз в сфере кибербезопасности.

- Истребитель F-16, принадлежащий 9-й главной авиабазе Турции, потерпел крушение в провинции Балыкесир во время выполнения планового полета. Пилот погиб.

- 13-летняя дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э возглавила ракетное управление КНДР, сообщила южнокорейская газета "Чосон Ильбо". По данным источников издания, дочь лидера получает отчеты от генералов и отдает распоряжения. Официально главное управление ракетостроения страны возглавляет Чан Чхан Ха.

- ФИФА запросила у Мексики детальные гарантии безопасности перед матчами ЧМ-2026. В организации обеспокоены ростом насилия в стране после гибели лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса.

- В марте, апреле и мае средняя месячная температура практически во всех регионах РФ будет около нормы, сообщили в Гидрометцентре.

