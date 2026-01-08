Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $60,3 за баррель

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут утром в четверг после снижения по итогам двух сессий подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 08:12 мск поднимается на $0,34 (0,57%), до $60,3 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,74 (1,2%), до $59,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,29 (0,52%), до $56,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость опустилась на $1,14 (2%), до $55,99 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Венесуэла передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для ее последующей продажи.

Накануне стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении министерства энергетики США.

Между тем, трейдеры и аналитики по-прежнему ожидают избытка предложения нефти в текущем году. По оценкам Morgan Stanley, в первом полугодии он может составить до 3 млн баррелей в сутки.

Снижение цен побудило некоторых трейдеров воспользоваться возможностью для покупки фьючерсов в четверг, отметил аналитик Fujitomi Securities Мицуру Мураиси. "Покупки на откате слегка подтолкнули цены вверх, но сохраняющиеся опасения по поводу избытка предложения сдерживают повышательный импульс", - написал он. Эксперт полагает, что нисходящий тренд будет сохраняться, и цена на WTI опустится ниже $54.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,83 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 января, увеличились на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 5,59 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 728 тыс. баррелей.