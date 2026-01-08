Поиск

Рынки акций АТР не демонстрируют единой динамики в четверг

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в четверг.

Инвесторы оценивают последствия усиления напряженности в китайско-японских отношениях. Пекин ввел меры контроля над экспортом продукции двойного назначения в Японию после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити относительно Тайваня. Ранее Такаити сказала в парламенте, что не исключает военного ответа Токио в случае кризиса вокруг Тайваня. В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию, но Такаити не отказалась от своих слов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:11 мск вырос на 0,08%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,33%.

Самый активный подъем на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции Sun Hung Kai Properties (+2,2%), Semiconductor Manufacturing International (+1,7%), China Shenhua Energy (+1,6%), CK Asset Holdings (+1,4%) и WH Group (+1,2%).

Цена бумаг Lenovo Group снижается на 6,3%, Sands China - на 5,7%, Zhongsheng Group - на 5%, Tingyi - на 3,9%, Sunny Optical Technology - на 3,5%.

Значение японского Nikkei 225 опустилось на 1,27%.

Опубликованные в четверг данные показали, что размер заработной платы в Японии в ноябре увеличился всего на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,5% в октябре. При этом реальная зарплата (с корректировкой на рост потребительских цен) снизилась на 2,8%, максимально с января прошлого года. Эти данные поставили под сомнение перспективу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Sumitomo Pharma (+8,1%). Капитализация Mitsui Kinzoku увеличивается на 4,8%, Tokyo Electric Power - на 3,9%, Shionogi & Co. - на 3,8%, Kawasaki Heavy Industries - на 3,4%.

Стоимость акций SoftBank Group опускается на 7%, Taiyo Yuden - на 5%, Sumitomo Electric Industries - на 4,4%, Ibiden - на 4,3%, Sapporo Holdings - на 3,9%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 1,05%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повышаются на 0,3%. Предварительные данные компании показали, что она получила рекордно высокую операционную прибыль в четвертом квартале и существенно нарастила выручку.

Бумаги SK Hynix дорожают на 4,2%. Рыночная стоимость Hyundai Motor уменьшается на 1,6%, Posco - на 1,5%, Korean Air Lines - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,29%.

Вышедшие накануне данные указали на замедление годовой инфляции в Австралии в ноябре. Потребительские цены в позапрошлом месяце выросли на 3,4% после подъема на 3,8% в октябре. Базовая инфляция, без учета волатильных категорий товаров, замедлилась до 3,2% с октябрьских 3,3%.

В тройку лидеров роста вошли Codan (+4,7%), Life360 (+3,9%) и Block (+3,7%), тогда как самое сильное падение продемонстрировали Ansell (-6,2%), Capricorn Metals (-5,8%) и Lynas Rare Earths (-5,4%).

Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto снизилась на 0,8% и 1,4% соответственно.

