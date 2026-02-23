США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

Фото: Leonardo Montecillo/Agencia Press South/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США предоставляли помощь мексиканским военным для захвата накануне наркобарона и главаря "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, который впоследствии скончался от полученных ранений, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

"Представитель военного ведомства США (...) заявил, что операцию в воскресенье провели мексиканские военнослужащие, но в ней участвовала и американо-мексиканская оперативная группа, регулярно работающая с военными Мексики через Северное командование ВС США", - передает издание.

По данным газеты, этот отряд под названием "объединенная межведомственная рабочая группа по борьбе с картелями" создали в январе, его штаб-квартира находится на авиабазе США "Девис-Монтен" в городе Тусон (штат Аризона).

WP напоминает, что США оказывали давление на власти Мексики для усиления борьбы с наркокартелями. Президент США Дональд Трамп и заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер высказывались в пользу односторонних действий на мексиканской территории; другие сотрудники Белого дома возражали против такой перспективы, указывая на действия мексиканских властей по борьбе с наркокартелями и незаконной миграцией в США.

В мексиканском Минобороны ранее сообщили, что целью операции был захват Осегеры, однако военные в итоге вступили в перестрелку. Ответным огнем были уничтожены четверо членов картеля, трое от ранений скончались позже, и в одном из них опознали Осегеру. Военные конфисковали оружие, в том числе ракетные установки, из которых можно было обстреливать бронированный транспорт и самолеты.

После ликвидации наркобарона на территориях, где был активен "Картель Нового поколения Халиско", отмечен всплеск насилия; поступали сообщения о блокировании дорог подожженными автомобилями. В Гвадалахаре - столице штата Халиско - закрыли коммерческие учреждения, жителей попросили оставаться дома; в городе слышны сирены и шум вертолетов. В посольстве США в Мексике призвали американцев в штатах Халиско и Тамаулипас укрыться в безопасных местах.

WP напоминает, что Осегера, один из наиболее разыскивавшихся преступников в Мексике, был основателем "Картеля Нового поколения Халиско". Организация перевозила крупные партии фентанила, кокаина, героина и метамфетамина в США.