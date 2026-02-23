Поиск

США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля
Фото: Leonardo Montecillo/Agencia Press South/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США предоставляли помощь мексиканским военным для захвата накануне наркобарона и главаря "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, который впоследствии скончался от полученных ранений, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

"Представитель военного ведомства США (...) заявил, что операцию в воскресенье провели мексиканские военнослужащие, но в ней участвовала и американо-мексиканская оперативная группа, регулярно работающая с военными Мексики через Северное командование ВС США", - передает издание.

По данным газеты, этот отряд под названием "объединенная межведомственная рабочая группа по борьбе с картелями" создали в январе, его штаб-квартира находится на авиабазе США "Девис-Монтен" в городе Тусон (штат Аризона).

WP напоминает, что США оказывали давление на власти Мексики для усиления борьбы с наркокартелями. Президент США Дональд Трамп и заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер высказывались в пользу односторонних действий на мексиканской территории; другие сотрудники Белого дома возражали против такой перспективы, указывая на действия мексиканских властей по борьбе с наркокартелями и незаконной миграцией в США.

В миреПосольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат ХалискоПосольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат ХалискоЧитать подробнее

В мексиканском Минобороны ранее сообщили, что целью операции был захват Осегеры, однако военные в итоге вступили в перестрелку. Ответным огнем были уничтожены четверо членов картеля, трое от ранений скончались позже, и в одном из них опознали Осегеру. Военные конфисковали оружие, в том числе ракетные установки, из которых можно было обстреливать бронированный транспорт и самолеты.

После ликвидации наркобарона на территориях, где был активен "Картель Нового поколения Халиско", отмечен всплеск насилия; поступали сообщения о блокировании дорог подожженными автомобилями. В Гвадалахаре - столице штата Халиско - закрыли коммерческие учреждения, жителей попросили оставаться дома; в городе слышны сирены и шум вертолетов. В посольстве США в Мексике призвали американцев в штатах Халиско и Тамаулипас укрыться в безопасных местах.

WP напоминает, что Осегера, один из наиболее разыскивавшихся преступников в Мексике, был основателем "Картеля Нового поколения Халиско". Организация перевозила крупные партии фентанила, кокаина, героина и метамфетамина в США.

США Мексика Халиско
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

 Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

 США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

Главы МИД стран ЕС в понедельник будут говорить о 20-м пакете санкций против РФ

Минэнерго Казахстана уведомило OFAC о приоритетном праве республики на выкуп доли ЛУКОЙЛа в совместных проектах

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 февраля

Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

 Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

Посольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат Халиско

 Посольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат Халиско

В итальянской Вероне прошла церемония закрытия Олимпиады

 В итальянской Вероне прошла церемония закрытия Олимпиады

Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

 Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

На территории резиденции Трампа по Флориде застрелили вооруженного мужчину
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8484 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });