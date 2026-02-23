Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

Фото: AP/TAСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 14 человек стали жертвами всплеска насилия в Мексике после гибели главаря "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса в ходе операции по его поимке, сообщает Associated Press (AP).

Среди жертв - семеро служащих Национальной гвардии Мексики. Случаи гибели людей зафиксированы в штатах Халиско, Мичоакан и Гуанахуато.

В мексиканском Минобороны ранее сообщили, что целью операции был захват Осегеры, однако военные в итоге вступили в перестрелку с членами картеля к юго-западу от города Гвадалахара - столицы штата Халиско. Раненого Осегеру пытались перевезти по воздуху в Мехико, но он скончался во время полета.

Члены картеля ответили блокированием дорог и поджогами транспортных средств. Гвадалахара - второй по величине город Мексики - накануне оказалась фактически блокированной. В курортном городе Пуэрто-Вальярта, популярном среди американских пенсионеров, также отмечались случаи поджогов.

Президент Мексики Клауди Шейнбаум призвала сограждан к спокойствию. Власти отрапортовали, что расчистили большинство из 250 заграждений на дорогах, возведенных членами картеля в 20 штатах страны.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт в свой очередь заявила, что США предоставили развединформацию, позволившую осуществить захват Осегеры. Ранее американская администрация внесла "Картель Нового поколения Халиско" в список иностранных террористических организаций. Госдеп предлагал награду в $15 млн за информацию, которая привела бы к задержанию наркобарона.

AP напоминает, что этот картель после основания в 2009 году считался одной из наиболее могущественных и быстро растущих преступных организаций Мексики. Картель перевозил крупные партии фентанила, кокаина, героина и метамфетамина в США. Также он осуществлял атаки на военных, стал первым среди преступных групп в стране использовать мины и сброс взрывчатки с беспилотников.