Поиск

Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля
Фото: AP/TAСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 14 человек стали жертвами всплеска насилия в Мексике после гибели главаря "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса в ходе операции по его поимке, сообщает Associated Press (AP).

Среди жертв - семеро служащих Национальной гвардии Мексики. Случаи гибели людей зафиксированы в штатах Халиско, Мичоакан и Гуанахуато.

В миреСША оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеляСША оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеляЧитать подробнее

В мексиканском Минобороны ранее сообщили, что целью операции был захват Осегеры, однако военные в итоге вступили в перестрелку с членами картеля к юго-западу от города Гвадалахара - столицы штата Халиско. Раненого Осегеру пытались перевезти по воздуху в Мехико, но он скончался во время полета.

Члены картеля ответили блокированием дорог и поджогами транспортных средств. Гвадалахара - второй по величине город Мексики - накануне оказалась фактически блокированной. В курортном городе Пуэрто-Вальярта, популярном среди американских пенсионеров, также отмечались случаи поджогов.

Президент Мексики Клауди Шейнбаум призвала сограждан к спокойствию. Власти отрапортовали, что расчистили большинство из 250 заграждений на дорогах, возведенных членами картеля в 20 штатах страны.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт в свой очередь заявила, что США предоставили развединформацию, позволившую осуществить захват Осегеры. Ранее американская администрация внесла "Картель Нового поколения Халиско" в список иностранных террористических организаций. Госдеп предлагал награду в $15 млн за информацию, которая привела бы к задержанию наркобарона.

AP напоминает, что этот картель после основания в 2009 году считался одной из наиболее могущественных и быстро растущих преступных организаций Мексики. Картель перевозил крупные партии фентанила, кокаина, героина и метамфетамина в США. Также он осуществлял атаки на военных, стал первым среди преступных групп в стране использовать мины и сброс взрывчатки с беспилотников.

Мехико Мексика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Франции заявил, что решения Израиля по Западному берегу угрожают безопасности региона

Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

 Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля

США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

 США оказали содействие военным Мексики в операции по захвату лидера наркокартеля

Главы МИД стран ЕС в понедельник будут говорить о 20-м пакете санкций против РФ

Минэнерго Казахстана уведомило OFAC о приоритетном праве республики на выкуп доли ЛУКОЙЛа в совместных проектах

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 февраля

Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

 Фильм Андерсона стал лидером по числу наград на BAFTA

Посольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат Халиско

 Посольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат Халиско

В итальянской Вероне прошла церемония закрытия Олимпиады

 В итальянской Вероне прошла церемония закрытия Олимпиады

Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

 Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8484 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });