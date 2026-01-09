Трамп считает, что операция в Венесуэле не станет прецедентом для действий Китая или России

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Операция США в Венесуэле не станет прецедентом, который Китай или Россия смогут использовать для оправдания аналогичных действий в отношении Тайваня или Украины, заявил президент США Дональд Трамп.

"Перед нами была настоящая угроза. Не Китай столкнулся с таким притоком мигрантов из Венесуэлы (...) Не Китай столкнулся с притоком наркотиков. У него не было всего того плохого, что было у нас", - сказал Трамп в интервью The New York Times.

Объясняя, почему нельзя сравнивать ситуацию в Венесуэле с Тайванем или Украиной, Трамп добавил, что с "притоком преступников" из Венесуэлы столкнулись США, а не, например, РФ.