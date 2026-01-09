Миссия Crew-12 с космонавтом "Роскосмоса" на борту отправится к МКС в феврале

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Миссия Crew-12 на корабле Crew Dragon компании SpaceX стартует к Международной космической станции в середине февраля, сообщил на пресс-конференции глава NASA Джаред Айзекман.

"На данный момент запуск запуск Crew-12 запланирован на середину февраля", - сказал он.

В состав экипажа Crew-12 войдут российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

У них не будет пересменки с экипажем миссии Crew-11. Как заявил Айзекман, NASA приняло решение в ближайшие дни досрочно вернуть с МКС на Землю экипаж миссии Crew-11 в связи с состоянием здоровья одного из астронавтов.

Миссия Crew-11 прибыла на станцию 2 августа прошлого года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В ее состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

С отбытием их миссии на борту МКС останется только один астронавт NASA - Кристофер Уильямс, который прибыл на борт орбитальной лаборатории вместе с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

Заместитель руководителя NASA Амит Кшатрия заявил на пресс-конференции, что космонавты "Роскосмоса" при необходимости могут оказать помощь в эксплуатации систем американского сегмента станции.

По его словам, российские космонавты обычно проходят предполетную тренировку в тесном взаимодействии с американскими астронавтами и обладают необходимой квалификацией для эксплуатации американских систем.