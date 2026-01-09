Поиск

Миссия Crew-12 с космонавтом "Роскосмоса" на борту отправится к МКС в феврале

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Миссия Crew-12 на корабле Crew Dragon компании SpaceX стартует к Международной космической станции в середине февраля, сообщил на пресс-конференции глава NASA Джаред Айзекман.

"На данный момент запуск запуск Crew-12 запланирован на середину февраля", - сказал он.

В состав экипажа Crew-12 войдут российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

У них не будет пересменки с экипажем миссии Crew-11. Как заявил Айзекман, NASA приняло решение в ближайшие дни досрочно вернуть с МКС на Землю экипаж миссии Crew-11 в связи с состоянием здоровья одного из астронавтов.

Миссия Crew-11 прибыла на станцию 2 августа прошлого года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В ее состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

С отбытием их миссии на борту МКС останется только один астронавт NASA - Кристофер Уильямс, который прибыл на борт орбитальной лаборатории вместе с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

Заместитель руководителя NASA Амит Кшатрия заявил на пресс-конференции, что космонавты "Роскосмоса" при необходимости могут оказать помощь в эксплуатации систем американского сегмента станции.

По его словам, российские космонавты обычно проходят предполетную тренировку в тесном взаимодействии с американскими астронавтами и обладают необходимой квалификацией для эксплуатации американских систем.

NASA Crew Dragon Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стармер и Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере

Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО

 Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО

Трамп планирует более выгодный договор с Россией в случае завершения действия ДСНВ

Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Что произошло за день: четверг, 9 января

Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

 Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

В Брюсселе заявили о праве стран ЕС проводить инспекции российских судов

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

 Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Миссия Crew-11 может вернуться с МКС на Землю досрочно

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8082 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 109 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });