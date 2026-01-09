Поиск

Минобороны Сирии объявило о прекращении огня в Алеппо

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны Сирии в ночь на пятницу объявило о введении режима прекращения огня в Алеппо, где происходили столкновения правительственных сил с курдами.

"Для предотвращения новой эскалации в жилых районах, Минобороны объявляет о прекращении огня в окрестностях районов Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в городе Алеппо, вступающем в силу с 03:00 (03:00 мск)", - говорится в заявлении министерства, распространенном сирийскими СМИ.

Отмечается, что курдским вооруженным группам дается время до 9 утра пятницы, чтобы покинуть указанные территории.

На неделе сообщалось о возобновлении столкновений в Алеппо между правительственными силами Сирии и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС).

Ранее министерство информации Сирии объявило о скором начале ограниченной военной операции в Алеппо. В ведомстве заявили, что от атак СДС за последние месяцы погибли 25 солдат и более 20 гражданских лиц.

В свою очередь, в СДС обвинили правительственные силы в атаках на курдские кварталы Шейх-Максуд и Ашрафию с использованием тяжелого вооружения. В ополчении пообещали защитить обитателей кварталов.

Алеппо СДС Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стармер и Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере

Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО

 Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО

Трамп планирует более выгодный договор с Россией в случае завершения действия ДСНВ

Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Что произошло за день: четверг, 9 января

Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

 Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

В Брюсселе заявили о праве стран ЕС проводить инспекции российских судов

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

 Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Миссия Crew-11 может вернуться с МКС на Землю досрочно

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8084 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 109 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });