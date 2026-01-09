Минобороны Сирии объявило о прекращении огня в Алеппо

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны Сирии в ночь на пятницу объявило о введении режима прекращения огня в Алеппо, где происходили столкновения правительственных сил с курдами.

"Для предотвращения новой эскалации в жилых районах, Минобороны объявляет о прекращении огня в окрестностях районов Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в городе Алеппо, вступающем в силу с 03:00 (03:00 мск)", - говорится в заявлении министерства, распространенном сирийскими СМИ.

Отмечается, что курдским вооруженным группам дается время до 9 утра пятницы, чтобы покинуть указанные территории.

На неделе сообщалось о возобновлении столкновений в Алеппо между правительственными силами Сирии и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС).

Ранее министерство информации Сирии объявило о скором начале ограниченной военной операции в Алеппо. В ведомстве заявили, что от атак СДС за последние месяцы погибли 25 солдат и более 20 гражданских лиц.

В свою очередь, в СДС обвинили правительственные силы в атаках на курдские кварталы Шейх-Максуд и Ашрафию с использованием тяжелого вооружения. В ополчении пообещали защитить обитателей кварталов.