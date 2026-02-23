Фицо объявил, что Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник заявил, что выполнил свое обещание о прекращении экстренных поставок электроэнергии Киеву.

"Я выполнил то, о чем объявил в субботу", - написал Фицо в соцсети.

В сообщении премьер напомнил о своем обещании: "Если поставки нефти в Словакию в понедельник не возобновятся, то я попрошу государственную компанию SEPS остановить экстренные поставки электричества на Украину".

Ранее сообщалось, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что с 27 января поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, были остановлены как в Венгрию, так и Словакию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это решение Украины политическим шантажом.

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК поддерживает контакты с венгерскими и словацкими властями по вопросу нарушенной работы нефтепровода "Дружба" и заверяет, что украинская сторона настроена его отремонтировать.