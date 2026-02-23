Поиск

Фицо объявил, что Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо в понедельник заявил, что выполнил свое обещание о прекращении экстренных поставок электроэнергии Киеву.

"Я выполнил то, о чем объявил в субботу", - написал Фицо в соцсети.

В сообщении премьер напомнил о своем обещании: "Если поставки нефти в Словакию в понедельник не возобновятся, то я попрошу государственную компанию SEPS остановить экстренные поставки электричества на Украину".

Ранее сообщалось, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что с 27 января поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, были остановлены как в Венгрию, так и Словакию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это решение Украины политическим шантажом.

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК поддерживает контакты с венгерскими и словацкими властями по вопросу нарушенной работы нефтепровода "Дружба" и заверяет, что украинская сторона настроена его отремонтировать.

Петер Сийярто Словакия Дружба Венгрия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Каллас объявила о намерении сократить штат постпредства РФ при ЕС

 Каллас объявила о намерении сократить штат постпредства РФ при ЕС

Что произошло за день: понедельник, 23 февраля

Беспилотник упал и взорвался в Гагрском районе Абхазии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Госдепе США обеспокоены активным наращиванием Китаем ядерного арсенала

Активисты вывесили в Лувре фото брата короля Карла III, сделанное после ареста

 Активисты вывесили в Лувре фото брата короля Карла III, сделанное после ареста

Совет ЕС продлил санкции против России

 Совет ЕС продлил санкции против России

СМИ заявили, что главы МИД стран ЕС не смогут сегодня договориться по новым санкциям против РФ

Евросоюз внес в санкционные списки по РФ еще восемь человек

Новое правительство Нидерландов принесло присягу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8486 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });