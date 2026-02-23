Каллас объявила о намерении сократить штат постпредства РФ при ЕС

Фото: imago images/Steinach/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила о своем решении сократить численность постоянного представительства России при Европейском союзе до 40 сотрудников.

"Я приняла решение ограничить максимальную численность российской миссии в Европейском союзе до 40 человек. Мы не потерпим злоупотребления дипломатическими полномочиями", - заявила глава дипломатии Евросоюза в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"И вместе с (Европейской) комиссией мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону потенциальные сотни тысяч бывших российских солдат", - добавила Каллас.

Она напомнила, что в понедельник Совет ЕС ввел ограничительные меры по санкционному режиму за массовые нарушения прав человека еще против восьми физических лиц из России.