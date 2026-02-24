Поиск

Тысячи авиарейсов отменены в США из-за снежного шторма

John F. Kennedy International Airport
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Более 6 тыс. авиарейсов отменили в США из-за накрывшего северо-восток страны снежного шторма.

По данным сайта FlightAware, около 1,5 тыс. авиарейсов отменили в аэропортах в районе Нью-Йорка - имени Дж. Кеннеди, LaGuardia и Newark Liberty International. Кроме того, рейсы были отменены в других крупных аэропортах в Бостоне, Филадельфии и Вашингтоне. Также 17 тыс. рейсов были задержаны.

В миреЧисло жертв снежной бури в США выросло до 85 человекЧисло жертв снежной бури в США выросло до 85 человекЧитать подробнее

Из-за неблагоприятных погодных условий на северо-востоке страны приостановлено движение общественного транспорта, введены запреты на поездки и предупреждения о необходимости держаться подальше от дорог.

Так, губернатор штата Массачусетс Мора Хили подписала распоряжение о введении запрета на поездки для автомобилей в округах Бристоль, Плимут, Барнстейбл и Дьюкс.

"Единственные люди в этих местах, которые сейчас могут водить машину, - это сотрудники служб экстренного реагирования, коммунальных служб и частные подрядчики, которые поддерживают эти усилия, занимаются доставкой продуктов питания и топлива, а также медицинский персонал", - сказала Хили.

Тем временем запрет на поездки остается в силе для Род-Айленда, Нью-Джерси, Пенсильвании и Коннектикута. Более 600 тыс. потребителей коммунальных услуг на северо-востоке страны остаются без электричества.

На данный момент по меньшей мере в пяти штатах выпало более 60 см снега, официальные лица предупредили, что шторм может войти в десятку самых сильных за последние 150 лет.

США Бостон Нью-Йорк Бристоль
