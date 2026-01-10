Завершен плановый ремонт второго энергоблока БелАЭС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии завершен планово-предупредительный ремонт второго энергоблока БелАЭС, сообщили в министерстве энергетики республики в субботу.

"Блок включен в сеть. В рамках проведенных работ выполнена плановая замена части отработавшего ядерного топлива на свежее", - говорится в сообщении.

"В соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно", - отметили в пресс-службе ведомства.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию.

В ноябре прошлого года вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что в ходе совещания у президента Александра Лукашенко по развитию атомной энергетики было принято решение о строительстве еще одного энергоблока БелАЭС. По информации Минэнерго, планируемый к строительству третий энергоблок на Белорусской АЭС (г. Островец, Гродненская область) может быть включен в энергосистему страны в 2035-2038 годах.