Поиск

Завершен плановый ремонт второго энергоблока БелАЭС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии завершен планово-предупредительный ремонт второго энергоблока БелАЭС, сообщили в министерстве энергетики республики в субботу.

"Блок включен в сеть. В рамках проведенных работ выполнена плановая замена части отработавшего ядерного топлива на свежее", - говорится в сообщении.

"В соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно", - отметили в пресс-службе ведомства.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию.

В ноябре прошлого года вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что в ходе совещания у президента Александра Лукашенко по развитию атомной энергетики было принято решение о строительстве еще одного энергоблока БелАЭС. По информации Минэнерго, планируемый к строительству третий энергоблок на Белорусской АЭС (г. Островец, Гродненская область) может быть включен в энергосистему страны в 2035-2038 годах.

Гродненская область Минэнерго Росатом БелАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 10 января

Трамп сообщил о задержании танкера, покинувшего Венесуэлу без разрешения США

Трамп заявил, что следит за протестами в Иране

 Трамп заявил, что следит за протестами в Иране

Трамп доволен сотрудничеством с властями Венесуэлы

Трамп заявил, что встретится с президентом Колумбии в начале февраля

Глава МИД Венесуэлы заявил, что посол РФ заверил его в поддержке Москвы

Большинство россиян покинули остров Сокотра

Что произошло за день: пятница, 9 января

Делегация США прибыла в Каракас для работ по возможному открытию посольства

Пришедший с Атлантики шторм обрушился на Британию и Францию

 Пришедший с Атлантики шторм обрушился на Британию и Францию
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });