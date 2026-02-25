Трамп намерен без помощи Конгресса обеспечить сохранение пошлин на импорт

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не потребуется помощь Конгресса для создания новой системы для пошлин на импорт.

"У нас будет готова альтернативная система для пошлин. Для этого нам не потребуется Конгресс", - сказал он в ходе обращения к конгрессменам.

При этом Трамп заверил, что почти все страны, заключившие с ним в последние месяцы торговые соглашения, не потребовали пересмотра условий.

Президент США вновь назвал неудачным недавнее решение американского Верховного суда о незаконности введения масштабных пошлин в отношении зарубежных стран.

Президент напомнил, что пошлины уже принесли США "сотни миллиардов долларов".

"Я использовал эти тарифы, чтобы получить сотни миллиардов долларов и заключить выгодные сделки для нашей страны, как в экономическом плане, так и в плане национальной безопасности, все работало хорошо", - добавил Трамп.

Он пояснил, что введенные им на днях новые 15-процентные пошлины, соответствующие статье 122 Закона о торговле, "немного сложнее, но, вероятно, лучше", поскольку будут эффективнее.

В Верховном суде США 20 февраля объявили, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Такое мнение высказали шесть судей, о противоположной точке зрения заявили трое.

В Верховном суде пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон IEEPA не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.

Трамп, со своей стороны, предупредил, что прибегнет к иным инструментам для сохранения пошлин.