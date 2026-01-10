Один человек пострадал из-за схода снежной лавины в Грузии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Один человек был извлечен из сошедшей снежной лавины на горе Тетнулди в регионе Сванетия, сообщают в субботу грузинские СМИ со ссылкой на спасательную службу Агентства горных трасс Грузии.

По данным СМИ, пострадавший получил незначительные травмы. Лавина сошла во время обучения группы из 15 человек в школе гидов горных трасс. Сообщается также, что все члены группы находятся в безопасности.

Ранее в субботу некоторые СМИ сообщили, что во время схода лавины у горы Тетнулди в группе находились до 20 лыжников и сноубордистов.