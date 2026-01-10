Поиск

Один человек пострадал из-за схода снежной лавины в Грузии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Один человек был извлечен из сошедшей снежной лавины на горе Тетнулди в регионе Сванетия, сообщают в субботу грузинские СМИ со ссылкой на спасательную службу Агентства горных трасс Грузии.

По данным СМИ, пострадавший получил незначительные травмы. Лавина сошла во время обучения группы из 15 человек в школе гидов горных трасс. Сообщается также, что все члены группы находятся в безопасности.

Ранее в субботу некоторые СМИ сообщили, что во время схода лавины у горы Тетнулди в группе находились до 20 лыжников и сноубордистов.

Грузия Сванетия Тетнулди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп подписал указ о защите в США доходов от венесуэльской нефти

 Трамп подписал указ о защите в США доходов от венесуэльской нефти

Что произошло за день: суббота, 10 января

СМИ сообщили об участии в захвате танкера Marinera двух ракетных эсминцев США

Макрон, Мерц и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов

 Макрон, Мерц и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов

Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к захвату городов

Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

 Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

Ракету с кораблем для лунной миссии "Артемида-2" вывезут на стартовую площадку 17 января

NASA сообщило, что миссия Crew-11 вернется на Землю не ранее 15 января

 NASA сообщило, что миссия Crew-11 вернется на Землю не ранее 15 января

Что случилось этой ночью: суббота, 10 января

Трамп сообщил о задержании танкера, покинувшего Венесуэлу без разрешения США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8092 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 113 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });