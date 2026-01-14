Премьер-министр Японии планирует распустить парламент в конце января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила руководству своей Либерально-демократической партии (ЛДП) и партнерской "Партии инноваций Японии", что намерена распустить парламент сразу после начала сессии 23 января, сообщает в среду агентство Kyodo.

"Прошлые выборы состоялись, когда у нас была коалиция ЛДП-"Комэйто", но теперь наш партнер по коалиции изменился, и общественность должна показать, что думает по этому поводу", - заявил вице-премьер и член ЛДП Сюнъити Судзуки, говоря о причинах такого решения, его слова приводит Bloomberg.

В свою очередь, председатель "Партии инноваций Японии" Хирофуми Ёсимура сообщил, что о своем решении Такаити может официально объявить в понедельник.

Kyodo предполагает, что если роспуск парламента произойдет вскоре после начала сессии, то выборы могут пройти 8 или 15 февраля.

"Комэйто", занимающая пацифистские позиции, приняла решение о прекращении альянса с ЛДП в прошлом году после более чем 20 лет союзнических отношений. "Комэйто" в этой роли сменила "Партия инноваций Японии".