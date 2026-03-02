В Тегеране заявляют, что подготовились к затяжной войне

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Иран готов вести затяжную войну и защищать свою страну любой ценой, заявил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Иран, в отличие от США, подготовился к долгой войне", - написал Лариджани в соцсети Х.

"Мы будем отчаянно защищать себя и нашу древнюю цивилизацию, которая насчитывает 6 тыс. лет, независимо от той цены, которую нам придется заплатить. И мы сделаем так, что наши враги будут сожалеть о просчетах", - подчеркнул он.