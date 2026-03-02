Поиск

Brent дорожает почти на 8%

Фото: Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти на фоне событий на Ближнем Востоке, вызвавших серьезные опасения по поводу перебоев поставок топлива из региона.

К 14:17 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $5,81 (7,97%), до $78,68 за баррель. На торгах котировки превышали $80 за баррель впервые с прошлого лета.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $5,27 (7,83%), до $72,27 за баррель.

28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщается о повреждениях ряда отелей и аэропорта в Дубае.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников. Комплекс в городе Рас-Танура, расположенный на побережье Персидского залива, является одним из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке и служит важным экспортным терминалом для саудовской нефти. Его мощность составляет 550 тыс. баррелей в сутки.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение судов. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков. Кроме того, закрытие пролива угрожает рынку нефтепродуктов, в особенности авиационного топлива. Европа закупает 45% своего авиатоплива на Ближнем Востоке, отметил Лоик Буиссон из Kpler.

Аналитики Citi повысили краткосрочный прогноз для котировок Brent на $15, до $85 за баррель. Эксперты банка ожидают, что на этой неделе цена Brent будет колебаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель. В случае дальнейшего разрастания конфликта котировки могут достичь $120 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs подтвердили прогнозы для Brent и WTI на четвертый квартал, которые предусматривают снижение цен до $60 и $56 за баррель соответственно.

"Риски для нашего прогноза смещены в сторону повышения, однако прошлый опыт подсказывает, что скачки цен на фоне геополитических шоков и/или временных проблем с поставками оказываются кратковременными", - написали аналитики банка.

