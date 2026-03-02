Поиск

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Облачное подразделение Amazon.com Inc. – Amazon Web Services (AWS) - сообщило о сбое в работе его сервисов на Ближнем Востоке после попадания неких "объектов" в один из дата-центров компании в ОАЭ, вызвавшего пожар.

Как говорится в сообщении AWS, для тушения пожара энергоснабжение на объекте и генераторы были отключены.

В минувшую субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, сообщалось о повреждении аэропортов, портов, отелей и жилых районов в городах ОАЭ и столице Бахрейна.

Спустя несколько часов после инцидента в ОАЭ AWS также сообщила о сбое в работе центра обработки данных (ЦОД) в Бахрейне.

Акции Amazon теряют 2% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Amazon AWS Amazon Web Services США ОАЭ
