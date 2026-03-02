Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вид муравьев без самцов и рабочих особей, снижающая риск когнитивной дисфункции DASH-диета, а также рекордно длинный керн с 23 млн лет истории Западно-Антарктического ледникового щита

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В словацкой пещере исследователи нашли скелет взрослой женщины, о смерти которой до сих пор ходили байки в соседней деревне. Ее скелет лежал на глубине приблизительно 14 м на дне естественной вертикальной карстовой шахты под названием Студня-на-Яме. Этот большой и весьма узкий провал расположен в горах на высоте больше 1500 метров над уровнем моря. Погибшей женщине было примерно 40-49 лет, при жизни занималась весьма тяжелым физическим трудом, а перед самой смертью, возможно, получила травму черепа. Погибла она в результате несчастного случая или самоубийства.

- Энтомологи обнаружили, что у японских муравьев Temnothorax kinomurai нет самцов и рабочих особей. Этот вид состоит исключительно из маток, которые размножаются партеногенетически, откладывая неоплодотворенные яйца. Это первый известный случай, когда муравьи отказываются сразу от двух из трех основных каст. Вероятно, такая жизненная стратегия связана с тем, что этот вид является социальным паразитом. Матки захватывают колонии родственного вида T. makora, убивая маток и часть рабочих особей, после чего заставляют выживших рабочих заботиться о собственном потомстве.

- Исследователи создали несколько автономных мягких устройств на базе диэлектрических эластомерных актуаторов (их нередко называют искусственными мышцами): двух роборыб, ползающего робота и носимый на руке насос для охлаждения кожи. Для работы им требуется всего 200 вольт вместо типичных для таких устройств нескольких киловольт напряжения.

- У таблеток семаглутида появился серьезный конкурент: прием непептидного орального агониста рецептора глюкагоноподобного пептида-1 орфорглипрона эффективнее снижал уровень гликированного гемоглобина у больных диабетом второго типа. Однако частота желудочно-кишечных осложнений и прекращения приема препарата из-за нежелательных явлений при приеме орфорглипрона была выше, чем при приеме семаглутида.

- Американские ученые выяснили, что DASH-диета, которая предусматривает сниженное потребление поваренной соли для коррекции гипертонии, уменьшает риск нарушений когнитивных функций. Более всего эффект от диеты выражен в возрасте 45-54 лет. Кроме того, DASH-диета улучшила показатели объективно измеряемых когнитивных функций. Положительно коррелировали с улучшением когнитивных способностей зеленые листовые, желтые и другие овощи и фрукты, употребление рыбы, вина, чая и салатных заправок. С более высоким риском развития субъективного когнитивного снижения и ухудшением объективных когнитивных показателей было связано употребление жареного картофеля, орехов, семечек, красного мяса, яиц и сладостей.

- Из-под ледникового панциря на шельфе Западной Антарктиды извлечен рекордно длинный керн осадочных пород. Предварительные оценки показали, что в его 228 метрах скрывается история отложения осадков на морском дне за последние 23 млн лет. Значительная часть представленных в пробе осадков отлагалась, когда средние глобальные температуры были гораздо выше, чем допускает порог в два градуса. Анализ керна покажет, как эволюционировал Западно-Антарктический ледниковый щит за этот длительный промежуток времени, и поможет уточнить прогнозы на его будущее.

- В этом материале N+1 рассказывается, где и когда наблюдать Луну и планеты, а также кому в России больше всего повезет с условиями для наблюдений.

- Участники конкурса Global Physics Photowalk 2026 зафиксировали неповторимую эстетику больших научных экспериментов. Взгляните на снимки, которые стали фаворитами жюри, аудитории и N+1.