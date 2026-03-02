Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Иранские ракеты поразили энергетические объекты Катара, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира".

"Одна ракета поразила резервуар для хранения воды, принадлежащий энергостанции Mesaieed, а другая - один из энергетических объектов в промышленном городе Рас-Лаффан, входящий в структуру компании QatarEnergy", - приводит телеканал заявление Минобороны Катара.

По данным Минобороны, всего произошло две ракетные атаки, сообщений о раненых или погибших не поступало.

"Ущерб и потери, нанесенные в результате атаки, будут оценены соответствующими органами, и официальные заявления будут опубликованы позже", - передает телеканал.