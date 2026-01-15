Поиск

Макрон намерен до 2030 года выделить на военные нужды дополнительно 36 млрд евро

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что планирует значительно увеличить бюджет вооруженных сил страны к 2030 году.

"Обновленный закон о военных программах предусматривает выделение в период с 2026 по 2030 год дополнительных средств в размере 36 млрд евро на ускорение нашего перевооружения", - сказал Макрон, выступая перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе.

Говоря о приоритетах в военной сфере, он отметил необходимость наращивания запасов всех видов боеприпасов и создания "системы раннего предупреждения" угроз.

"Мы увеличим запасы боеприпасов всех типов. (...) Мы усилим качественно и количественно готовность нашей армии. Я знаю, как сильно этого ждут", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что Франция намерена усилить свои позиции в космосе, а также нарастить инвестиции в развитие искусственного интеллекта. Французский президент также отметил важность ядерного сдерживания, назвав это "краеугольным камнем" ВС страны.

По словам президента, Франция значительно "усилила свою независимость в военной, технологической и промышленной сфере" и имеет "самую эффективную армию в Европе".

Говоря в целом о прошлом годе, Макрон подчеркнул, что он был "особенно сложным", но добавил, что 2026 год будет также "наполнен вызовами", однако Франция к ним готова.

