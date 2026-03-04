Поиск

Верховным лидером Ирана после гибели Хаменеи может стать его сын Моджтаба

Моджтаба Хаменеи
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Моджтаба Хаменеи - сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи - является главным претендентом на пост своего отца, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, высокопоставленные духовные лица, ответственные за выбор следующего верховного лидера Ирана, встретились во вторник для обсуждения кандидатов, и сын Хаменеи - явный фаворит.

Собеседники издания заявили, что священнослужители рассматривали возможность объявления, что Моджтаба Хаменеи станет преемником своего отца уже в среду утром. Однако некоторые высказали сомнения, опасаясь, что это может сделать его мишенью для США и Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

