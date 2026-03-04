UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у берегов ОАЭ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), которое следит за безопасностью на море, сообщило об инциденте с судном у берегов ОАЭ.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 7 морских милях к востоку от Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Капитан сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд, повредивший стальную обшивку", - говорится в предупреждении UKMTO.

Уточняется, что все члены экипажа в безопасности. Проводится расследование.

Ранее во вторник вечером управление сообщало о громком взрыве и дыме вблизи судна в водах к востоку от Омана.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на данные S&P Global Commodities at Sea сообщает, что атаки США и Израиля на Иран привели к тому, что морское сообщение через Ормузский пролив практически прекратилось.

Согласно предоставленным телеканалу данным, в понедельник по этому водному пути прошли всего два танкера с нефтью и химикатами.

Отмечается, что обычно через Ормузский пролив проходит около 60 судов каждый день.

Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива.

В эфире государственного телеканала IRIB высокопоставленный представитель КСИР Эбрахим Джабари заявил: "Пролив закрыт. Если кто-нибудь попытается пройти, герои Революционной гвардии и регулярного военно-морского флота подожгут эти корабли."

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции в свою очередь заявил, что нанес удар крылатыми ракетами Qadr-360 и Talaeiyeh по эсминцу ВМС США.

В КСИР пояснили, что в момент нападения эсминец выполнял дозаправку в Индийском океане, примерно в 650 км от иранского побережья.

ВМС КСИР заявили, что ракеты поразили эсминец и судно-заправщик ВМС США, сообщив, что на обоих кораблях вспыхнули пожары.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США, если в этом будет необходимость, будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив.