Израиль нанес удары примерно по 60 связанным с "Хезболлой" объектам в Ливане

"Хезболла" заявляет, что атаковала ракетами базу израильских военно-морских сил в Хайфе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на среду нанесла удары примерно по 60 связанным с "Хезболлой" объектам на юге Ливана, "Хезболла" в свою очередь сообщает об ударе по базе Израиля в Хайфе.

"Среди целей были склады оружия, пусковые установки, командные центры и ряд объектов террористической инфраструктуры, принадлежащих (...) "Хезболле" и ХАМАС в районе Тира и Сидона на юге Ливана", - сообщила израильская армия в своем телеграм-канале.

Между тем "Хезболла" сообщила, что вечером во вторник атаковала ракетами базу израильских военно-морских сил в Хайфе.

"В 20:00 во вторник (19:00 по Москве) мы обстреляли военно-морскую базу в Хайфе залпом высокоточных ракет", - цитирует заявление "Хезболлы" телеканал "Аль-Маядин", не приводя подробностей.

Ранее во вторник высокопоставленный представитель базирующейся в Ливане "Хезболлы" Махмуд Комати заявил, что движение будет вести открытую войну с Израилем.

