Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.
"В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС Исламской Республики", - говорится в заявлении представителя ВМС КСИР Мохаммеда Акбарзаде, опубликованном информационным агентством Fars.
Президент США Дональд Трамп накануне сказал, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через этот важнейший судоходный маршрут в Персидском заливе.
Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.