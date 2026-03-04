Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Фото: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.

"В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС Исламской Республики", - говорится в заявлении представителя ВМС КСИР Мохаммеда Акбарзаде, опубликованном информационным агентством Fars.

Президент США Дональд Трамп накануне сказал, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через этот важнейший судоходный маршрут в Персидском заливе.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.