Поиск

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом
Фото: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.

"В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС Исламской Республики", - говорится в заявлении представителя ВМС КСИР Мохаммеда Акбарзаде, опубликованном информационным агентством Fars.

Президент США Дональд Трамп накануне сказал, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через этот важнейший судоходный маршрут в Персидском заливе.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

 Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Что случилось этой ночью: среда, 4 марта

Саудовская Аравия перехватила две иранские крылатые ракеты

UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у берегов ОАЭ

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре

США c начала операции уничтожили 17 кораблей Ирана, включая подлодку

 США c начала операции уничтожили 17 кораблей Ирана, включая подлодку

Израиль нанес удары примерно по 60 связанным с "Хезболлой" объектам в Ливане

Верховным лидером Ирана после гибели Хаменеи может стать его сын Моджтаба

 Верховным лидером Ирана после гибели Хаменеи может стать его сын Моджтаба

Израиль начал новую волну ударов по Ирану

 Израиль начал новую волну ударов по Ирану

Tasnim сообщает, что Иран сбил американский истребитель F-15
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 326 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8567 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });