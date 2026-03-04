США c начала операции уничтожили 17 кораблей Ирана, включая подлодку

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американские военные уничтожили 17 иранских кораблей, нанесли удары по 2 тыс. целей в ходе начавшейся в субботу операции "Эпическая ярость", в которой участвуют десятки тысяч военнослужащих, сообщил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэдли Купер.

"Мы сосредоточены на всем, что может по нам стрелять. (...) Мы также топим флот Ирана - целый флот. К настоящему времени мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, у которой теперь пробоина в борту", - заявил Купер в своем видеообращении, опубликованном в аккаунте CENTCOM в соцсети X.

Он также охарактеризовал результаты работы американских стратегических бомбардировщиков B-2 и B-1 как "бесспорно хирургически точные удары".

"Сегодня в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского корабля. И мы не остановимся", - подчеркнул командующий.

По словам Купера, в операции "Эпическая ярость" задействованы свыше 50 тыс. американских военнослужащих и более 200 военных самолетов, а удары выполняются круглосуточно.

"Мы уже поразили около 2 тыс. целей, использовав более 2 тыс. боеприпасов. Мы серьезно ослабили противовоздушную оборону Ирана и уничтожили сотни иранских баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников", - отметил Купер.

Купер констатировал, что Иран с начала операции выпустил свыше 500 баллистических ракет и более 2 тыс. БПЛА в ответных атаках против американских целей, Израиля и союзных США арабских стран региона.

Он подчеркнул, что способность Тегерана наносить удары снижается.