Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Иранская ракета поразила базу Аль-Удейд в Катаре, где расположен передовой штаб Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщило Минобороны Катара.

Атака была осуществлена в ходе пуска иранских ракет по различным целям в районе Персидского залива в ответ на американо-израильскую операцию против Ирана.

Министерство сообщило, что по Катару были выпущены две ракеты. Одну из них система ПВО успешно перехватила, а вторая ракета поразила базу Аль-Удейд. Погибших нет.