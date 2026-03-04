Поиск

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Иранская ракета поразила базу Аль-Удейд в Катаре, где расположен передовой штаб Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщило Минобороны Катара.

В миреМИД Катара заявил об отсутствии связи с ИраномЧитать подробнее

Атака была осуществлена в ходе пуска иранских ракет по различным целям в районе Персидского залива в ответ на американо-израильскую операцию против Ирана.

Министерство сообщило, что по Катару были выпущены две ракеты. Одну из них система ПВО успешно перехватила, а вторая ракета поразила базу Аль-Удейд. Погибших нет.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар база СЩА удар
