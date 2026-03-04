Израиль начал новую волну ударов по Ирану

Тегеран сообщил об ударах по военным целям в Тель-Авиве

Рекламный щит с портретом аятоллы Али Хаменеи на дороге в Тегеране, 3 марта 2026 года Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила о начале нового этапа ударов по Ирану.

"Армия обороны Израиля начала широкую волну ударов, нацеленных на пусковые установки иранского террористического режима, системы противовоздушной обороны и дополнительную инфраструктуру", - говорится в сообщении израильских военных.

Тем временем источники телеканала CBS News сообщили, что американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по командным пунктам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также по складам оружия и сборочному цеху для ракетной программы Ирана.

В свою очередь Иран сообщил, что выпустил новый ракетный залп по Израилю вечером во вторник.

"Шестнадцатая волна операции Operation True Promise 4 началась с запуска большого количества ракет и беспилотников воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции по центру оккупированных (палестинских) территорий", - говорится в заявлении, распространенном информационным агентством Fars.

Согласно КСИР, среди целей были генштаб сухопутных войск и министерство безопасности в Хакирье.