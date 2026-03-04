Что случилось этой ночью: среда, 4 марта

Израиль начал новый этап ударов по Ирану, спецборт МЧС с россиянами приземлился в "Жуковском", NYT назвала главного претендента на пост верховного лидера Ирана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля сообщила о начале нового этапа ударов по Ирану, нацеленных на пусковые установки, системы ПВО и дополнительную инфраструктуру. В ночь на среду Израиль также атаковал около 60 связанных с "Хезболлой" объектов на юге Ливана. "Хезболла" ответила ракетным ударом по базе военно-морских сил в Хайфе.

- Спецборт МЧС со 117 россиянами, покинувшими Иран через наземные пункты пропуска с Азербайджаном, прибыл в подмосковный аэропорт "Жуковский". Среди эвакуированных 54 ребенка.

- США c начала операции "Эпическая ярость" уничтожили 17 кораблей Ирана, включая подводную лодку, сообщил командующий CENTCOM Брэд Купер. В операции задействованы более 50 тыс. военнослужащих США, 200 военных самолетов. Иран в ответных атаках выпустил свыше 500 баллистических ракет и 2 тыс. БПЛА.

- Главным претендентом на пост верховного лидера Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи является его сын Моджтаба Хаменеи, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

- Дональд Трамп заявил, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. По его словам, при любом развитии событий США "обеспечат беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру".

- Пять человек получили ранения в результате удара беспилотников по многоквартирному дому в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

- Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с судном у берегов ОАЭ. Неопознанный снаряд повредил стальную обшивку судна. Экипаж не пострадал.

- Футболисты мадридского "Атлетико" вышли в финал Кубка Испании, по сумме двух встреч победив "Барселону" в полуфинале. Ответная встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.