Оман создал международный финансовый центр в Маскате

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Оман создал международный финансовый центр в столице страны Маскате с целью диверсифицировать экономику и привлечь иностранные инвестиции.

Султан Хейсам бен Тарик на этой неделе подписал указ об учреждении Международного финансового центра (IFC Oman) и принятии закона, регулирующего его деятельность.

Такое решение соответствует стратегии Омана, направленной на диверсификацию национальной экономики, усиление позиции страны как глобального центра финансовых услуг, привлечение капитала и поддержку инноваций, говорится в заявлении властей.

Оно также показывает приверженность Омана построению надежной и эффективной экосистемы для предоставления финансовых услуг, отвечающих потребностям инвесторов и глобальных организаций, отмечается в сообщении.

Принятый на основании указа закон наделяет центр административной, финансовой и законодательной независимостью. IFC Oman разработает нормативно-правовую базу и судебную систему, соответствующую международным стандартам и основанную на английском общем праве, говорится в сообщении.

Управлять финансовым центром будет совет директоров, который назначит Султан Хейсам бен Тарик. Его штаб-квартира расположится в районе Мадинат-аль-Ирфан столицы Омана.

IFC Oman займется привлечением инвестиций, связанных с финансовой деятельностью и вспомогательными секторами, используя пакет стимулирующих мер и налоговых льгот на период до 50 лет.

На следующем этапе он сосредоточится на разработке законодательной и нормативной базы, взаимодействии с заинтересованными сторонами, включая компании и экспертов в области права, а также на создании операционных структур, необходимых для запуска деятельности и начала полноценной работы в текущем году.

Учреждение международного финансового центра показывает стремление властей страны к достижению финансовой стабильности и диверсификации экономики, а также созданию привлекательной инвестиционной среды, заявил президент Инвестиционного управления Омана (Oman Investment Authority, OIA) Абдулсалам Мохаммед Аль-Муршиди.

"С инновационной и передовой инфраструктурой в сфере финансовых услуг IFC Oman сможет обеспечить безопасную и прозрачную среду для финансовых институтов и инвесторов. Он должен стать источником притока капитала, содействуя реализации видения Омана по укреплению экономической дипломатии и диверсификации экономики", - отметил Аль-Муршиди.

Председатель исполнительного комитета IFC Oman Махмуд Абдулла Аль-Авейни заявил, что создание международного финансового центра дополнит усилия властей по развитию финсектора и внесет вклад в достижение целей госпрограммы Oman Vision 2040 за счет диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания глобальных партнерств.

"IFC Oman объединяет впечатляющий набор конкурентных преимуществ, которые усиливают его роль как ведущего направления для компаний и инвесторов: конкурентные цены, высокую оперативность и гибкость регулирования при создании бизнеса, а также надежные сервисы, обеспечивающие доступ к глобальным рынкам", - отметил Аль-Авейни.