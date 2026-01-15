Поиск

Португалия временно закроет посольство в Иране

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - МИД Португалии принял решение о временном закрытии посольства страны в Иране, сообщает в четверг португальское агентство SAPO.

Во внешнеполитическом ведомстве страны эту меру обосновали осложнением ситуации с обеспечением безопасности в регионе. Власти Португалии провели оценку рисков и сочли, что ситуация, складывающаяся в Иране, представляет значительную опасность для иностранных граждан.

Власти Португалии также рекомендовали гражданам страны, находящимся в Иране, покинуть его, пожелавшим остаться - повысить уровень бдительности, а тем, кто собирался посетить Иран, посоветовали воздержаться от поездок.

Португалия Иран
