Mitsubishi покупает газовые активы в США за $7,5 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Японский торговый дом Mitsubishi Corp. купил за $7,53 млрд активы Aethon Energy Management в США, связанные с добычей сланцевого газа и инфраструктурой.

Как сообщается в пресс-релизе Mitsubishi, сделка включает приобретение долей Aethon за $5,2 млрд и долг в размере $2,33 млрд.

Aethon в настоящее время продает природный газ в южных штатах США - в Техасе и Луизиане. При этом японская компания рассматривает возможность экспорта части добычи в виде сжиженного природного газа в Азию (включая Японию) и Европу.

"Это приобретение еще больше укрепляет наш интегрированный энергетический бизнес на базе североамериканской энергетической платформы, включающей разработку сланцевого газа в Канаде, операции по маркетингу и логистике в Хьюстоне, экспорт СПГ через LNG Canada и Cameron LNG", - говорится в сообщении Mitsubishi.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2026 года после получения одобрения со стороны регулирующих органов.

Активы Aethon по добыче сланцевого газа производят около 2,1 млрд кубических футов в сутки, что эквивалентно примерно 15 млн тонн СПГ в год.

Эта сделка является крупнейшим приобретением Mitsubishi. Она позволит компании получить значительный объем операций с природным газом вблизи побережья Мексиканского залива США и разрабатываемых там объектов по экспорту энергоносителей, отмечают эксперты.