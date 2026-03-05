КСИР сообщил об атаке тяжелыми ракетами на аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле

Архивное фото Фото: David Silverman/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил, что утром в четверг выпустил ракеты по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона возле Тель-Авива.

"Тяжелые ракеты "Хорремшехр-4" с боеголовками в 1 тонну запущены на рассвете сегодня (...) в сердце Тель-Авива, по аэропорту имени Бен-Гуриона и по 27-й эскадрилье ВВС Израиля, которая там базируется", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" заявление КСИР.

Иранские военные ранее сообщили об ударе беспилотниками по целям в Тель-Авиве и по радарной базе в Мероне на севере Израиля.

В свою очередь The Times of Israel отмечает, что такой эскадрильи в составе ВВС Израиля нет; вероятно, речь может идти об авиабазе 27, которая была закрыта в аэропорту в 2010 году.

Издание напоминает, что ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали о перехвате почти всех иранских ракет, запущенных из Ирана ночью. Еще одна ракета разорвалась на открытом пространстве в одном из центральных городов.

Недавно ЦАХАЛ зафиксировала очередной пуск баллистических ракет из Ирана. Вскоре в центре страны ожидается активация оповещения о воздушном нападении.