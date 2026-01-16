Финляндия предоставит Украине военную помощь на 98 миллионов евро

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб по предложению правительства одобрил в пятницу предоставление Украине очередного, 31 пакета военной помощи, сообщило Министерство обороны страны.

Стоимость пакета составляет около 98 млн евро. Всего Финляндия уже поставила Украине оборонную технику на сумму 3,1 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе.

"На этот раз мы направим пакет по ускоренному графику, который поможет удовлетворить самые критические потребности текущего времени", - сказал министр обороны Антти Хакканен.

Он отметил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину оборонным материалом, поскольку, по его мнению, "это самый эффективный способ достижения справедливого мира".

По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки точный состав, способ доставки и график помощи подробно раскрываться не будут, говорится в сообщении.

Помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами Сил обороны Финляндии, указали в военном ведомстве.