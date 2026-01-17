В Пенсильвании ребенок застрелил отца, после того как у него забрали приставку

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик застрелил отца после того, как некоторое время назад у него забрали игровую консоль Nintendo Switch.

Как сообщает The Guardian, ребенку грозят обвинения в убийстве. Стрельба произошла 13 января.

По данным СМИ, прибывшие на место полицейские слышали, как мальчик сказал матери, что это он убил отца.

Выстрел был произведен после того, как родители пошли спать. Сообщается, что мальчик хорошо провел день с родителями, но "пришел в бешенство", когда ему сказали идти спать. Он рассказал, что нашел ключ от сейфа с оружием в ящике стола в комнате родителей, когда искал свою приставку, которую у него забрали. Вместо игровой консоли он нашел пистолет.

Мальчик признался, что достал оружие, зарядил его, подошел к кровати и выстрелил в отца.

В ответ на вопрос полицейских, понимал ли он, что произойдет после выстрела, ребенок ответил, что был очень зол и не думал об этом.

Ему было отказано в залоге.