Постпреды ЕС в воскресенье обсудят Гренландию

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС проведут в воскресенье экстренную встречу для обсуждения развития событий, связанных с Гренландией, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

В сообщении отмечается, что встреча "пройдет в момент, когда европейские страны обдумывают, как отреагировать на угрозу Дональда Трампа ввести пошлины в связи со спорами по Гренландии".

Ранее в руководстве ЕС пообещали выработать единую позицию по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп написал в субботу в соцсети Truth Social, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".