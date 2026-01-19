Поиск

Мировые производители алкоголя "тонут" в непроданных запасах продукции из-за падения спроса

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Беспрецедентное падение спроса на виски, коньяк и текилу привел к формированию крупных запасов непроданного алкоголя у ведущих мировых производителей, пишет газета Financial Times.

Это вынуждает их консервировать производственные предприятия и снижать цены на продукцию, чтобы сократить ее запасы на складах.

Совокупные запасы непроданной продукции у пяти ведущих мировых производителей алкоголя - Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown-Forman и Remy Cointreau составляют порядка $22 млрд, что является максимумом более чем за десять лет, свидетельствуют подсчеты FT, основанные на финансовых отчетах компаний.

В случае французского производителя коньяка Remy Cointreau объем запасов составляет 1,8 млрд евро, что почти вдвое выше его годовой выручки и близко к капитализации компании.

Накопление запасов непроданной продукции у производителей крепкого алкоголя увеличивает их долговую нагрузку и грозит привести к ценовой войне, отмечает газета.

"Рост запасов носит беспрецедентный характер", - отмечает аналитик Bernstein Тревор Стирлинг. По его словам, запасы непроданного алкоголя у тех компаний, которые раскрывают эту информацию, на данный момент превышают уровни, которые были в период финансового кризиса.

Запасы начали накапливаться после того, как компании, реагируя на всплеск потребления алкоголя в период пандемии COVID-19, резко нарастили производство.

"В 2021 и 2022 годах все, что называется, потеряли чувство меры и решили, что такой спрос будет сохраняться всегда", - говорит Стирлинг.

Однако быстрое усиление инфляции вернуло отрасль с небес на землю. Глобальное снижение располагаемых доходов в последние несколько лет ослабило спрос на крепкий алкоголь, в связи с чем многие компании сектора стали говорить об ухудшении финпоказателей, столкнулись с кадровыми перестановками и оттоком акционеров.

Инвесторы спорят о том, в какой мере спад может быть обусловлен более глубокими общественными изменениями. Некоторые считают, что снижение потребления алкоголя в первую очередь связано с быстрым распространением препаратов для снижения веса, таких как Wegovy и Ozempic, а также с возросшим в целом вниманием людей к здоровью.

