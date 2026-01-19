Еврокомиссия не отказывается от американского СПГ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает закупать значительные объемы американского газа, несмотря на обостренную геополитическую обстановку, сообщила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"На СПГ из США в прошлом году приходилось около 25% нашего общего газового импорта в ЕС. И согласно имеющимся последним цифрам по импорту СПГ, наблюдалось его наращивание", - сказала она и назвала эту ситуацию частью европейской стратегии диверсификации поставок.

"Осуществляется вполне последовательная политика, которую мы продвигаем, чтобы иметь возможность диверсифицировать наши источники относительно российских. У нас теперь есть законодательство с четкими контрольными датами с целью избавляться от российских энергоносителей на европейском рынке. Следовательно, (трубопроводный) газ и СПГ должны поступать из других мест, и Соединенные Штаты были и продолжают быть нашим важным поставщиком, - продолжила Итконен. - У нас есть и другие поставщики, но Соединенные Штаты, особенно в том, что касается СПГ, являются нашим союзником".

На вопрос о том, как Еврокомиссия представляет себе в дальнейшем эту тенденцию в контексте геополитической напряженности, представитель ЕК ответила, что не считает полезным на данной стадии спекулировать на эту тему.

Она пояснила, что контрактами занимаются конкретные компании. "И я настаиваю на том, что у комиссии нет доступа к этим контрактам, которые подписываются отдельными частными предприятиями, приобретающими СПГ или иной тип газа. У нас нет доступа к этим контрактам", - сказала Итконен.

"Всё, что мы знаем, это закупаемые объемы. И США в этом плане остаются важным партнером. Предприятия покупают там, где есть предложение, поставщики продают тем, у кого есть спрос", - заявила она.